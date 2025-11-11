QNB Tunisia inaugure la première agence QNB FIRST à Sfax, confirmant son engagement à offrir à ses Clients Premium, une expérience bancaire d’exception, fondée sur des services bancaires innovants et des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Cette ouverture marque une étape stratégique pour la banque qui confirme son engagement à offrir une expérience bancaire complète en harmonie avec le mode de vie de ses clients et à renforcer sa présence dans une ville au rôle économique majeur.

Conçue d’un design moderne et élégant, l’agence propose une expérience bancaire personnalisée aux clients QNB FIRST, avec une équipe spécialisée dédiée à leur service et à la fourniture de conseils financiers et d’investissement adaptés.

Les clients QNB First bénéficient d’un accompagnement personnalisé, de conditions tarifaires avantageuses, de solutions d’épargne et d’investissement en plusieurs devises, ainsi que de services de financement personnel sur mesure.

Avec cette nouvelle ouverture, QNB Tunisia étend son réseau, présent dans 11 gouvernorats, avec 3 agences QNB FIRST (à Tunis, Sousse et désormais à Sfax), 3 centres d’affaires dédiés aux entreprises (à Tunis et Hammam Sousse), ainsi qu’un bureau de change à l’aéroport Tunis-Carthage.

