La sélection tunisienne de basket-ball a quitté le pays lundi soir pour la Turquie, où elle effectuera un stage de préparation en vue de la première fenêtre des qualifications africaines au Mondial-2027, programmée du 27 au 30 novembre à la salle de Radès.

Quatre matches amicaux au programme

Pendant ce stage, qui se poursuivra jusqu’au 23 novembre, le Cinq national disputera quatre matches amicaux : deux contre la Jordanie, un face à l’Arabie Saoudite et un contre l’équipe turque de division 1 Buyukçekmece Basketball.

Une liste de 16 joueurs retenue

Le sélectionneur Adel Tlatli a retenu 16 joueurs parmi une liste initiale de 18 participants au premier stage à Hammamet, en raison de l’absence de Zied Chennoufi et Wassef Methnani blessés.

Joueurs retenus :

Amor Abada, Oussama Marnaoui, Jawhar Jaouoadi, Achraf Gannouni, Haythem Saada, Bilel Jaziri, Mokhtar Ghayaza, Firas Lahiani, Béchir Ben Yahia, Ahmed Addami, Mehdi Sayeh, Mohamed Mnafedh, Belhassan Chihi, Amenallah Hami, Mohamed Aziz Mghirbi, Mohamed Adem Rassil.

Organisation des qualifications africaines

La Tunisie accueillera fin novembre les matches des groupes A et C.

Groupe C : Tunisie, Nigeria, Rwanda, Guinée

Groupe A : Cameroun, Soudan du Sud, Libye, Cap-Vert

La deuxième fenêtre de qualification est prévue du 2 au 5 juillet 2026, et les trois premiers de chaque groupe se qualifieront pour la deuxième phase des éliminatoires.