La Bélarusse Aryna Sabalenka termine l’année 2025 à la première place mondiale pour la deuxième fois consécutive, selon le classement WTA publié lundi. Cette confirmation intervient après sa défaite en finale des Masters de fin d’année à Ryad face à Elena Rybakina.

Une saison exceptionnelle pour Sabalenka

Malgré cette défaite, Sabalenka, 27 ans, a marqué la saison 2025 par son impressionnante régularité. Elle détient le plus grand nombre de victoires cette année avec 63 matchs remportés et a établi le record de gains sur une saison chez les femmes avec 15 008 519 dollars. La Bélarusse a également remporté quatre titres, dont un Grand Chelem (US Open), et a atteint deux autres finales majeures à l’Open d’Australie et à Roland-Garros.

Sa domination se traduit par 2 475 points d’avance sur sa dauphine, la Polonaise Iga Swiatek.

Rybakina en progression

De son côté, Elena Rybakina a terminé l’année en forte progression après un passage difficile qui l’a vue chuter au 13e rang mondial en juillet. Dernière qualifiée pour le Masters WTA, elle a remporté le tournoi, décrochant son plus prestigieux titre depuis Wimbledon 2022. Ce succès lui permet de grimper au 5e rang mondial, à seulement deux places de son meilleur classement atteint en 2023 (3e).

La situation d’Ons Jabeur

Pour la Tunisienne Ons Jabeur, la saison 2025 s’achève au 79e rang mondial. Ancienne N.2 mondiale, elle a mis sa carrière entre parenthèses depuis l’été dernier en raison de problèmes physiques récurrents.

Top 10 WTA au 10 novembre 2025

Aryna Sabalenka (BLR) – 10 870 pts

Iga Swiatek (POL) – 8 395 pts

Coco Gauff (USA) – 6 763 pts

Amanda Anisimova (USA) – 6 287 pts

Elena Rybakina (KAZ) – 5 850 pts (+1)

Jessica Pegula (USA) – 5 583 pts (-1)

Madison Keys (USA) – 4 335 pts

Jasmine Paolini (ITA) – 4 325 pts

Mirra Andreeva (RUS) – 4 319 pts

Ekaterina Alexandrova (RUS) – 3 375 pts