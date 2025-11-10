L’exercice 2024 a été marqué par la poursuite de la dégradation de la qualité des actifs du secteur bancaire pour la troisième année consécutive et ce, en lien avec le contexte économique difficile selon l’analyse, des risques liés à la qualité des actifs, indiquée dans le Rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’Exercice 2024, publié samedi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

La répartition des créances classées par type d’agent économique a été marquée par la poursuite de la détérioration du taux des créances classées des entreprises privées pour atteindre 19,9% à fin 2024, tirée principalement par la hausse du taux des créances non performantes sur les petites et moyennes entreprises. Aussi, la part des créances classées dans les engagements des particuliers a-t-elle connu une légère augmentation pour s’élever à 8% à fin 2024.

La ventilation des créances classées par secteur montre le maintien de la concentration sur les secteurs de l’industrie, des constructions et du commerce qui ont accaparé 64,5% de l’encours des créances classées en 2024 contre 62,8% en 2023.

Réunis, ces trois secteurs représentent 54,7% des engagements du secteur bancaire. Par ailleurs, les taux des créances classées des différents secteurs ont connu des évolutions défavorables en 2024 à l’exception du secteur agricole, dont le taux des créances classées est revenu à 21,5% en 2024 contre 22,3% en 2023.