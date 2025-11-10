Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Afrique du Nord a lancé, samedi, un appel aux bénévoles pour rejoindre la nouvelle édition du programme «Adopt a beach » (Adopte une plage).

Cet appel intervient suite à la réussite de la première phase du programme et vise à sensibiliser le public à l’environnement et à lutter contre la pollution plastique sur les plages d’Afrique du Nord. La date limite des inscriptions a été fixée au 30 novembre 2025, a indiqué la même source.

Après cette date, les équipes sélectionnées seront contactées pour participer à une réunion préparatoire au cours de laquelle seront présentées les activités de terrain et le protocole scientifique approuvé par le WWF Afrique du Nord, a-t-on ajouté.

A noter, plus de 341 mille déchets ont été caractérisés sur 137 plages tunisiennes, au cours de la première phase du programme « Adopt a Beach » (Adopte une plage) mené par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Afrique du nord et visant à surveiller et collecter des données sur les déchets marins et à sensibiliser à la pollution plastique en Méditerranée.

D’après le WWF-Afrique du Nord, les efforts menés par 91 équipes mobilisées par le programme, ont permis d’identifier la nature et la quantité des déchets sur les plages concernées et de les nettoyer en même temps.

Les déchets repérés sont, pour la plupart, des mégots de cigarettes, des morceaux de verre ou de céramique, des bouchons et couvercles en plastique pour boissons, des bouteilles en verre, des restes de sacs en plastique, des bouteilles en plastique et des canettes métalliques

Lancé en collaboration avec les bureaux WWF en Grèce et en Turquie, le programme « Adopt a Beach » a pour objectif d’encourager les bénévoles, les écoles et les organisations à « adopter » des plages spécifiques en Tunisie, en Grèce et en Turquie pour surveiller et collecter des données sur les déchets marins.