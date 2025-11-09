derby de la capitale entre le Club Africain et l’Espérance de Tunis a tenu en haleine les supporters, sans toutefois faire la différence au tableau d’affichage. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul (0-0), un résultat qui permet à l’Espérance de conserver la tête du classement avec 31 points, trois unités devant son rival direct.

💪 US Ben Guerdane s’impose, ES Metlaoui et ES Zarzis se neutralisent

À Metlaoui, ES Metlaoui et ES Zarzis n’ont pas réussi à se départager (0-0).

À Ben Guerdane, l’US Ben Guerdane a dominé le Stade Tunisien (1-0), grâce à un penalty transformé par Ayoub Ben Mcharek à la 15ᵉ minute.

Les rencontres de samedi : CS Sfaxien et US Monastir en forme

Samedi, plusieurs équipes se sont distinguées :

CS Sfaxien a battu AS Marsa (2-0) avec des réalisations d’Iyed Belwafi (35’) et Hassamadou Ouédraogo (87’).

US Monastir s’est imposée 2-0 face à JS Kairouan grâce à Mehdi Ganouni (8’) et Fakhreddine Ben Youssef (45’).

À Bizerte, CA Bizertin et Etoile du Sahel ont fait match nul (1-1).