L’Estadio Abanca-Balaídos sera le théâtre d’une belle affiche ce dimanche 9 novembre 2025 à 21h00. Le Celta Vigo reçoit le FC Barcelone pour la 12ᵉ journée de Liga, dans un match souvent disputé entre deux équipes aux styles contrastés.

Diffusion en direct

Le match Celta Vigo – FC Barcelone sera diffusé en direct sur beIN Sports 1.

Un déplacement délicat pour les Catalans

Le FC Barcelone vise une victoire pour rester au contact du haut du classement. Mais le Celta Vigo, combatif à domicile, tentera de faire chuter l’un des favoris du championnat. Un match à fort enjeu pour les deux camps.

📺 Chaîne : beIN Sports 1

🕘 Coup d’envoi : dimanche 9 novembre 2025 à 21h00

🏟️ Stade : Estadio Abanca-Balaídos (Vigo)

🏆 Compétition : Liga – 12ᵉ journée