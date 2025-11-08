Le secteur du leasing en Tunisie a maintenu sa dynamique positive en 2024, selon le rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Les mises en force (contrats effectifs) ont progressé de 10,4 %, pour atteindre 2 387 MD, poursuivant la tendance à la hausse observée en 2022 et 2023, mais à un rythme moindre (17 % en 2022 et 13,8 % en 2023).

L’encours du crédit-bail a augmenté de 9,3 %, s’établissant à 4 447 MD à la fin de l’exercice.

Financement majoritairement bancaire

L’activité a été financée à 74 % par des ressources d’emprunt, dominées par les emprunts bancaires (58,5 % contre 53,6 % en 2023). Les emprunts obligataires représentent 28 %, tandis que les ressources extérieures ont reculé à 11 % (contre 16,4 % en 2023).

Cette structure expose les sociétés de leasing à des risques de refinancement et de taux, plus de la moitié (54 %) des ressources étant à taux variables alors que les emplois sont majoritairement à taux fixes.

Risque de crédit et provisions

Le profil de risque s’est légèrement détérioré en 2024 : les créances classées ont augmenté de 5,7 %, pour atteindre 418 MD. Grâce à l’augmentation du total des engagements (+7,6 %) et aux radiations de 25 MD, la part des créances classées s’est légèrement améliorée, passant de 9,1 % à 8,9 %. Le taux de couverture par provisions s’établit à 66,9 %, jugé satisfaisant.

Résultats financiers et rentabilité

La marge d’intérêt a progressé de 4,1 %, tandis que le produit net de leasing a augmenté de 5,7 % pour atteindre 311 MD, soutenu par la hausse des revenus sur portefeuille-titres (+22,4 %). Le résultat net global s’est établi à 106,2 MD, en hausse de 3 %, malgré l’augmentation du coefficient d’exploitation et de l’impôt sur les bénéfices (+29 %).

La rentabilité a légèrement reculé : le ROE est passé de 13,6 % à 13 %, et le ROA de 2,3 % à 2,2 %. Les fonds propres nets ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 858 MD, incluant la distribution de 54 MD de dividendes (51 % du résultat net).

Solidité et solvabilité

Les sociétés de leasing ont constitué 63 MD de provisions collectives, représentant 1,5 % de l’engagement courant, et la qualité des fonds propres s’est renforcée (Tier 1 : 13,6 %, ratio global : 16,1 %). La majorité des établissements affichent des ratios de solvabilité supérieurs à 15 %, confirmant la résilience et la solidité structurelle du secteur.