Le résultat net global des banques islamiques a chuté de 10,6 %, pour atteindre 125 millions de dinars à fin 2024, contre une hausse de 11,1 % en 2023. Cette baisse s’explique principalement par un effort net de provisionnement de 94 MD, selon le Rapport annuel de supervision bancaire 2024 publié par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Malgré ce recul, le Produit Net Bancaire (PNB) a progressé de 12 % contre 10,1 % en 2023. Plus de 70 % du PNB provient de la marge de profit, soulignant la dépendance des banques islamiques à cette source de revenus.

Charges et coefficient d’exploitation

Les charges opératoires ont augmenté de 11,2 %, mais le coefficient d’exploitation s’améliore légèrement, passant de 53,7 % à 53,4 % à fin 2024.

Consolidation de la part de marché

Les banques islamiques ont consolidé leur part de marché en crédits à 8,2 %, en progression de 0,8 %. Les parts de marché en total actif et en dépôts ont augmenté de 0,2 %, atteignant respectivement 7,1 % et 8,2 %.

Emplois et portefeuille de crédits

Les emplois d’exploitation se sont élevés à 9 766 MD, en hausse de 14,6 %. Le portefeuille de crédits est de 9 068 MD, dominé par les opérations de Mourabaha (65,1 %) et les opérations Ijara (16,1 %).

Ressources et structure des dépôts

Les ressources d’exploitation ont augmenté de 13 % pour atteindre 9 507 MD, dont 99 % sous forme de dépôts. La structure des dépôts reste stable : 45,4 % de comptes d’épargne, 34,2 % de comptes à vue et 20,4 % de dépôts participatifs.

Risque de crédit en hausse

Le risque de crédit s’est détérioré en 2024 : le risque additionnel a augmenté de 131 MD, le taux de migration est passé de 1,6 % à 2,9 %, et l’encours des créances classées a bondi de 30,8 % pour atteindre 754 MD. La part des créances classées dans les engagements est désormais de 6,7 %, contre 5,8 % à fin 2023.