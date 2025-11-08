La 12e journée du Championnat d’Espagne de football a débuté vendredi 7 novembre par un match nul entre Elche et la Real Sociedad (1-1). Ce résultat maintient la Real Sociedad dans le milieu du tableau, tandis qu’Elche reste sous pression, à la recherche de points pour s’éloigner de la zone rouge.

Des affiches décisives au programme du week-end

Ce samedi, plusieurs rencontres sont attendues, dont Gérone–Alavés, Séville FC–Osasuna, Atlético Madrid–Levante et Espanyol Barcelone–Villarreal. Ces duels pourraient remodeler le haut du classement, notamment avec Villarreal et l’Atlético Madrid à la poursuite du podium.

Un dimanche riche en enjeux

La journée de dimanche promet également un spectacle intense. Le Real Madrid se déplace sur le terrain du Rayo Vallecano pour défendre sa première place, tandis que le FC Barcelone affronte le Celta Vigo dans un duel important pour rester au contact du leader.

Valence recevra le Betis Séville, et Majorque tentera de prendre l’avantage face à Getafe. L’Athletic Bilbao affrontera le Real Oviedo pour tenter de se relancer après un début de saison irrégulier.

Classement: Pts J

1. Real Madrid 30 11

2. FC Barcelone 25 11

3. Villarreal 23 11

4. Atlético Madrid 22 11

5. Betis Séville 19 11

…