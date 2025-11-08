Lâ€™affaire de la pollution du golfe de GabĂ¨s par lâ€™effet du rejet, depuis un demi-siĂ¨cle,Â du phosphogypse, matiĂ¨re extrĂŞmement polluante nâ€™et pas une affaire qui concerne uniquement la Tunisie. Elle interpelle tous les pays du bassin mĂ©diterranĂ©en dans la mesure oĂą le golfe de GabĂ¨s nâ€™est pas un simple Ă©cosystĂ¨me local. Il est rĂ©putĂ© pour ĂŞtre une frayĂ¨re pour plusieurs organismes aquatiques de la mĂ©diterranĂ©e et pour abriter la seule oasis maritime de Mare nostrum.

Toute la communautĂ© internationale en charge de lâ€™Ă©conomie verte (Organisation mondiale du dĂ©veloppement industriel (ONUDI, Fonds pour lâ€™environnement mondial, lâ€™Union europĂ©enne (UE), COP (convention cadre sur les changement climatiques â€¦) est concernĂ©e sur un pied dâ€™Ă©galitĂ©.

Le mĂ©canisme Â« Green Forward Industrie Â» peut ĂŞtre dâ€™un grand apport

Lâ€™UE particuliĂ¨rement Â avec laquelle la Tunisie est liĂ©e par un accord de partenariat privilĂ©giĂ© dispose dâ€™une expertise moderne en matiĂ¨re de traitement chimique du phosphate, notamment dans des pays comme lâ€™Italie, la Belgiqueâ€¦, peut apporter, Ă cette fin, une aide significative Ă la Tunisie, plus exactement Ă la transition Ă©cologique du Groupe chimique de Tunisie (GCT).

LancĂ©, ces derniers jours par lâ€™UE et lâ€™ONUDI en partenariat avec les ministĂ¨res de lâ€™Industrie, de lâ€™Ă‰nergie et des Mines et lâ€™Environnement, le mĂ©canisme Â«Green Forward Industrie Â», dĂ©diĂ© Ă la contribution de la promotion Â de lâ€™Ă©conomie circulaire en Tunisie peut ĂŞtre dâ€™un prĂ©cieux apport pour la restructuration des industries chimiques Ă GabĂ¨s.

Â« Cette initiative illustre lâ€™engagement stratĂ©gique de lâ€™ONUDI dans la rĂ©gion et son soutien Ă la transition verte de la Tunisie. Â» – Lassaad Ben Hassine (ONUDI)

De quoi sâ€™agit ilÂ ?

Green Forward Industrie Â» est Â«Â une initiative qui vient marquer une Ă©tape dĂ©cisive dans la transformation industrielle verte de la Tunisie. Elle vise Ă dĂ©montrer des modĂ¨les Ă©conomiques innovants, Ă©conomes en ressources et circulaires, au sein des filiĂ¨res clĂ©s pour lâ€™Ă©conomie dâ€™exportation tunisienne (phosphate, agroalimentaireâ€¦), petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs de lâ€™automobile, de lâ€™Ă©lectricitĂ© et de lâ€™Ă©lectroniqueâ€¦

Le lancement de ce mĂ©canisme est accompagnĂ© par lâ€™Ă©laboration dâ€™une cartographie sectorielle visant Ă identifier les chaĂ®nes de valeur prĂ©sentant le plus fort potentiel de circularitĂ©.

RĂ©alisĂ©e par Beyond Solutions, cette Ă©tude permettra de sĂ©lectionner des projets pilotes qui seront mis en Ĺ“uvre dĂ©but 2026 (espĂ©rons que la pollution des unitĂ©s du GCT en feront partie). Ces projets dĂ©montreront des modĂ¨les dâ€™affaires circulaires favorisant la crĂ©ation dâ€™emplois verts et le renforcement de la compĂ©titivitĂ© internationale.

Â« Parce que le golfe de GabĂ¨s abrite une biodiversitĂ© essentielle Ă la MĂ©diterranĂ©e, sa dĂ©pollution est une responsabilitĂ© collective rĂ©gionale. Â»

Le point de vue des initiateurs du GFI

Pour Lassaad Ben Hassine, reprĂ©sentant de lâ€™ONUDI en Tunisie. Â«Cette initiative, qui sâ€™appuie sur lâ€™expertise technique de lâ€™ONUDI,Â illustre lâ€™engagement stratĂ©gique de lâ€™ONUDI dans la rĂ©gion et notre soutien Ă la transition verte de la Tunisie et au renforcement de leur position dans les chaĂ®nes de valeur mondialesÂ».

Quant Ă Giuseppe Perrone, ambassadeur de lâ€™Union europĂ©enne en Tunisie, cette initiative vise Â«Ă rĂ©duire lâ€™empreinte environnementale tout en renforĂ§ant la compĂ©titivitĂ© et en crĂ©ant des emplois verts pour les jeunes et les femmesÂ».

Et pour ne rien oublier, le projet GFI sâ€™inscrit dans le cadre de lâ€™Initiative rĂ©gionale Green Forward, financĂ©e par lâ€™Union europĂ©enne et mise en Ĺ“uvre dans huit pays du sud de la MĂ©diterranĂ©e. Il soutient la transition vers lâ€™Ă©conomie circulaire Ă travers des rĂ©formes politiques, le renforcement des capacitĂ©s institutionnelles et une assistance technique ciblĂ©e pour les PME.

ABOU SARRA