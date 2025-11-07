L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE) estime que la Tunisie pourrait s’inspirer des résultats du protectionnisme aux États-Unis, mais de manière ciblée afin d’éviter les effets négatifs d’une politique générale. Cette analyse a été publiée vendredi dans une note intitulée “Quand le protectionnisme paye”.

Performance économique américaine relance le débat

Selon l’IACE, la relocalisation de la production et le soutien aux entreprises locales ont contribué à la croissance du PIB américain au deuxième trimestre, atteignant 3,8 % contre 3,3 % estimés. Au premier trimestre, le taux avait été négatif à -0,6 %. Parallèlement, les achats locaux de biens d’équipement ont augmenté, les demandes d’allocations chômage ont diminué et le dollar s’est raffermi de 0,66 % face aux grandes monnaies, malgré une baisse du taux directeur et les incertitudes liées à l’inflation.

Substitution aux importations et politique industrielle

Pour la Tunisie, l’IACE recommande la substitution aux importations dans certains secteurs industriels, déjà existants ou technologiquement accessibles, comme les industries mécaniques, électriques et de matériaux de construction. Cette politique nécessite un encadrement étatique et un soutien financier ciblé, semblable aux programmes tunisiens du siècle dernier ou aux récentes mesures américaines. Les mesures douanières pourraient être appliquées dans le respect des accords bilatéraux et multilatéraux.

Compensation commerciale et stimulation de la production locale

L’IACE suggère également de réintroduire la politique de compensation commerciale des années 1990, obligeant certains importateurs à acheter des produits locaux en proportion de leurs ventes. Cette approche peut concerner les véhicules, le textile et le cuir, et vise à stimuler production, emploi et croissance, bien que les prix des produits importés puissent augmenter.

Protectionnisme sélectif et accords internationaux

L’institut met en garde contre une application généralisée du protectionnisme. Les mesures doivent rester sélectives, graduelles et privilégier la qualité (normes, financement) plutôt que la quantité (taxes). Cette stratégie permet d’éviter les conflits avec les accords d’association, notamment avec l’UE, tout en ciblant les importations provenant d’Asie, comme la Chine ou la Turquie.

Leçons historiques et prudence

L’IACE rappelle que dans les années 1970, la Tunisie avait protégé certaines industries naissantes tout en développant le secteur offshore, ce qui avait permis une croissance annuelle moyenne du PIB de 7 %. La leçon demeure que le protectionnisme, bien étudié et ciblé, peut soutenir l’emploi et la compétitivité, à condition d’être accompagné de réformes et de mesures économiques efficaces.