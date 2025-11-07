Le gouvernement tunisien a choisi de recourir à la Banque centrale de Tunisie afin de mobiliser davantage de ressources nationales et préserver l’indépendance de la décision souveraine du pays, a déclaré Samir Abdelhafidh, ministre de l’Économie et de la Planification du Budget.

Cette annonce a été faite mardi soir lors de la séance plénière consacrée à la discussion des projets de budget de l’État et du budget économique pour 2026.

Trois sources principales de financement

Selon le ministre, le financement du budget national repose sur trois sources principales : la dette intérieure, la dette extérieure et les avances de la Banque centrale.

« Chacune de ces options présente ses avantages et ses limites, mais le choix demeure avant tout d’ordre politique », a-t-il précisé en réponse aux interventions des députés.

Indicateurs économiques encourageants

Samir Abdelhafidh a présenté plusieurs indicateurs économiques positifs pour le pays : une hausse de plus de 20 % des investissements étrangers, une baisse du taux de chômage à 15,3 %, la maîtrise du déficit budgétaire et une réduction de l’inflation à 4,9 %.

Ces performances ont contribué à l’amélioration de la notation souveraine de la Tunisie, selon le ministre.

Tourisme et climat des affaires

Le gouvernement entend renforcer le secteur touristique, notamment dans le sud du pays, via la diversification des activités et le soutien aux manifestations valorisant les produits locaux et le patrimoine régional.

Le ministre a également souligné que l’amélioration du climat des affaires est un processus continu, rappelant que plusieurs projets bloqués dans les régions ont pu être relancés.

Réforme des entreprises publiques et emploi

Abdelhafidh a insisté sur la nécessité de réformer les entreprises publiques, qualifiées de « lourd fardeau pour l’État », citant la Compagnie des Phosphates de Gafsa, la STEG et l’Office des céréales.

Il a ajouté que des mesures incitatives seront adoptées pour encourager les entreprises privées à recruter les diplômés de l’enseignement supérieur.

Réformes législatives en cours

Le ministre a indiqué que plusieurs projets de loi sont en cours d’élaboration dans différents ministères, notamment les codes des changes, des forêts et de l’investissement, afin d’apporter des avancées juridiques significatives.

Il a conclu en reconnaissant le mécontentement des députés face aux retards de transmission des projets, tout en saluant leur disponibilité à les examiner dès leur soumission.