Ils ont un mental ‘’Silicon Valley’’ c’est-à-dire prêts à toujours toréer la concurrence internationale. Et ils ont une volonté de ‘’Game changer’’ !

A la 28ème édition d’Ecomondo, une équipe de choc de 10 Startuppers peuple et anime le stand Tunisie qui leur est dédié. Tous ne se situent pas dans la droite ligne du salon.

Beaucoup d’entre eux entendent en faire, une passerelle pour le business. Et beaucoup parviennent à transformer l’essai. Ils ont un mindset à toutes épreuves. Ils arrivent à la foire d’Ecomondo avec une offre dont ils savent défendre l’identité. Ils sont avant tout des inventeurs, et leurs innovations trouvent déjà des applications concrètes.. Tous ne sont pas labellisés Start-Up Act et à la place possèdent des brevets d’invention. Leur trait distinctif est qu’ils savent se démarquer du lot tant leurs individualités sont remarquables.

Des profils de choc

Dans cette immense marée professionnelle, le fanion national flottait bien haut. Il fallait les voir pour le croire. La photo souvenir qui accompagne notre article est une véritable galerie de portraits. Ils ont une communication intelligente. Leur propos est précis. Leur discours, intelligible. À l’évidence, ce sont de fortes têtes. Ils sont sûrs de leur coup et maîtres de leur destin. Dotés de forte personnalité ils n’hésitent pas à se jeter à l’eau. L’avantage est qu’ils savent trouver le chemin pour aller chercher le client. Qui, son accélérateur. Qui, son partenaire.

A Ecomondo, ils sont en Haute mer

Tous sont convaincus qu’au salon ils feront bonne pêche. Ils savent jouer à la fois aux éclaireurs et aux explorateurs. Le salon attire les professionnels de tous bords. Ainsi que des visiteurs intéressés et intéressants lesquels viennent des quatre coins de la planète. Les prospects sont souvent convertis en clients. Les accélérateurs en compagnons de route et parfois en faiseurs d’affaires. Et les partenariats fleurissent assez rapidement.

Au gré de la viabilité de l’occasion qui se présente. Ce peut être au Danemark ou en Indonésie. Oui ne vous étonnez pas ils sont globe-trotters et férus de venture business.

Leur force : transformer chaque rencontre en opportunité et se servir des vents contraires.

A n’en pas douter, ils sont habités par le syndrome de la Licorne, La Quark Start Up qui en un bond se trouve valorisée à un milliard de dollars. On ne peut que leur souhaiter bon vent.

De notre envoyé spécial à Rimini ALI DRISS

WMC – Partenaire du Salon Ecomondo-Rimini 2025