Les États-Unis ont connu en 2025 le plus long « shutdown » de leur histoire, avec une paralysie budgétaire de plus de 36 jours. Le blocage, amorcé le 1er octobre, a dépassé le précédent record de 35 jours enregistré en 2019 sous la présidence de Donald Trump.

Un blocage politique sans précédent

L’impasse est née d’un désaccord profond entre républicains et démocrates sur le budget fédéral de 2026. Les points de friction concernaient principalement les dépenses de santé et les programmes de soutien social. L’absence d’accord a entraîné la fermeture partielle de nombreuses administrations et mis des centaines de milliers de fonctionnaires en congé sans solde.

Les services jugés essentiels, tels que les forces de l’ordre, les contrôleurs aériens ou les militaires, ont dû poursuivre leurs activités sans être rémunérés, aggravant les tensions sociales. Parallèlement, plusieurs programmes d’aide, dont le SNAP (aide alimentaire touchant 42 millions d’Américains), ont été suspendus.

Des perturbations massives dans les transports

Le secteur aérien a été l’un des plus touchés. Plus de 60 000 contrôleurs aériens et agents de sécurité ont continué à travailler sans salaire. Le gouvernement a réduit le trafic de 10% dans 40 grands aéroports du pays, de New York à Los Angeles, et annulé environ 4.000 vols pour éviter la saturation du système. Les retards et l’absentéisme ont provoqué une désorganisation durable.

Un coût économique lourd

Les estimations font état de pertes comprises entre 7 et 14 milliards de dollars. La suspension des activités administratives a également perturbé la collecte de données économiques, compliquant l’évaluation de la situation réelle du pays.

Une crise révélatrice

Ce shutdown historique a mis en évidence la fragilité du mécanisme budgétaire américain et son impact direct sur la vie quotidienne : salaires suspendus, aides sociales bloquées et perturbations économiques majeures. Il restera comme un épisode marquant des tensions politiques qui traversent Washington.