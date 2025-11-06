La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a souligné mercredi que l’État tunisien œuvre à développer le secteur des hydrocarbures et à renforcer la souveraineté énergétique à travers des législations incitatives et l’amendement du code des hydrocarbures.

Lors de la présentation du projet du budget de l’État et du budget économique 2026, devant une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), Zenzri a relevé que la production d’hydrocarbures a enregistré une régression de près de 30% entre 2021 et 2025.

Déficit énergétique et baisse de l’indépendance

La Cheffe du gouvernement a expliqué cette baisse par la réduction de la rentabilité des champs producteurs, notamment El Borma et Achtrat, et par la réticence des grandes sociétés à investir. Cette situation a entraîné un déficit énergétique et fait chuter le taux d’indépendance énergétique de 93 % en 2010 à environ 41 % en 2024.

Pour 2026, l’État prévoit de relancer la recherche, l’exploration et le développement des gisements, en commercialisant sélectivement les parcelles rentables et en réduisant les délais d’octroi des autorisations pour renforcer la confiance des investisseurs.

Transition énergétique et énergies renouvelables

Zenzri a rappelé que l’action gouvernementale se concentre également sur l’accélération de la transition énergétique, avec un objectif de production électrique à partir d’énergies renouvelables de 35 %. Plusieurs projets de centrales solaires ont été attribués au premier semestre 2025 pour une capacité totale de 800 mégawatts, dont trois projets de 200 MW entreront en exploitation d’ici fin 2025.

Les projets incluent une centrale photovoltaïque de 100 MW à Matbasta (Kairouan) et deux stations de 50 MW à Sidi Bouzid et Tozeur. Quatre nouvelles unités pour produire de l’électricité solaire ont également reçu des licences, tandis que deux centrales combinées fonctionnent actuellement à Sfax.

Investissements et partenariats stratégiques

Selon Zenzri, le secteur des énergies renouvelables est devenu particulièrement attractif pour les investisseurs, avec un volume de 1 660 millions de dinars déclarés entre janvier et septembre 2025, soit 28 % des investissements totaux. La réalisation de la stratégie nationale de transition énergétique repose sur ces investissements et sur des partenariats avec des opérateurs expérimentés, notamment via des mécanismes législatifs tels que le système de concession.

Projets phares et coopération régionale

Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale, incluant le projet d’interconnexion électrique Tunisie-Italie (ELMED), visant à positionner la Tunisie comme hub régional pour les énergies propres, et le Programme de transition énergétique, évalué à 343 millions de dinars pour soutenir la production à partir de ressources renouvelables.