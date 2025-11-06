Le Stade Hédi-Enneifer de Bardo accueillera, ce jeudi 6 novembre 2025, le derby tunisois entre le Stade Tunisien et le Club Africain, dans le cadre de la 12ᵉ journée de la Ligue 1 tunisienne.

Les deux équipes de la capitale partagent actuellement la seconde place du classement avec 26 points chacune, à une longueur seulement du leader, l’Espérance Sportive de Tunis. Ce choc s’annonce donc déterminant dans la course au titre et promet une rencontre disputée entre deux formations prônant un jeu rapide en transition et un bloc défensif compact.

🕒 Date et horaire du match

Le coup d’envoi de ce derby de la capitale sera donné jeudi 6 novembre à 13h30 (heure GMT) au Stade Hédi-Enneifer.

📺 Chaînes de diffusion

Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur Watania 1 et Al Kass TV, ainsi que sur la plateforme Diwan Sport de la Radio Diwan FM.