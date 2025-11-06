Le FC Barcelone et le Club Bruges se sont quittés sur un nul spectaculaire (3-3), mercredi 5 novembre 2025, lors de la 4ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le stade Jan Breydel a vibré au rythme d’un match ouvert, plein de rythme et de suspense jusqu’au bout.

Les Belges ont frappé d’entrée avec un but de Nicolo Tresoldi à la 6ᵉ minute. Barcelone a réagi aussitôt : Ferran Torres égalisait deux minutes plus tard. Le ton était donné.

Bruges pousse, le Barça répond

Porté par un public bruyant, Bruges a repris l’avantage à la 17ᵉ minute grâce à Carlos Forbs. Lamine Yamal a ensuite relancé les Catalans à l’heure de jeu (61ᵉ). Mais Bruges a vite repris les devants : Forbs, encore lui, a signé un doublé (64ᵉ) d’une frappe lobée. Barcelone a fini par revenir à 3-3 après un but contre son camp malheureux de Christos Tzolis (77ᵉ).

Un but annulé par la VAR en fin de match

Dans les arrêts de jeu, Romeo Vermant pensait offrir la victoire aux Brugeois, mais la VAR a annulé son but pour une faute sur le gardien Wojciech Szczesny. Les dernières minutes n’ont rien changé : le partage des points paraît logique au vu du match.

Barcelone reste dans la course

Avec ce nul, le FC Barcelone conserve la 11ᵉ place du classement (7 points) avant un déplacement à Chelsea en fin de mois. Bruges, désormais à 4 points, occupe la 22ᵉ position et devra encore lutter pour espérer se qualifier.