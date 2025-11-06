Mercredi 5 novembre 2025, la Ligue des champions a offert une 4ᵉ journée spectaculaire. Les stades européens ont vibré au rythme de matchs serrés et de nombreux buts. Certains clubs ont confirmé leur domination, d’autres ont vu leurs chances de qualification s’éloigner.

Le choc entre le Club Bruges et le FC Barcelone s’est terminé sur un 3-3 animé. Les deux équipes se sont répondu coup pour coup jusqu’au bout. Chelsea, de son côté, a été freiné par Qarabag (2-2). Un nul inattendu qui complique la tâche des Londoniens.

City et l’Inter assurent, Marseille cale

À Manchester, City a déroulé contre Dortmund (4-1). Les hommes de Pep Guardiola restent solides et confiants. L’Inter Milan a fait le travail face à Kairat Almaty (2-1) et conforte sa place en haut du tableau.

À Marseille, la soirée a été difficile. L’OM s’est incliné à domicile contre l’Atalanta Bergame (0-1). Malgré de bonnes intentions, les Marseillais restent bloqués à trois points après quatre journées.

Galatasaray et Newcastle en pleine forme

Galatasaray a surclassé l’Ajax Amsterdam (3-0), encore sans point dans la compétition. Le club turc rejoint le groupe des équipes à neuf points. Newcastle poursuit sa belle série avec une victoire claire contre l’Athletic Bilbao (2-0).

Un trio en tête, les écarts se creusent

Après quatre journées, le Bayern Munich, Arsenal et l’Inter Milan dominent le classement avec 12 points chacun. Manchester City (10 pts) et le Paris SG (9 pts) complètent le top 5.

En bas de tableau, Benfica et l’Ajax ferment la marche avec zéro point, suivis de Kairat Almaty (1 pt). La prochaine journée s’annonce décisive pour les clubs encore en course vers les huitièmes de finale.