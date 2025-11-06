Un atelier de formation international sur la conservation et la restauration des manuscrits organisé par le Laboratoire national des manuscrits de Raqqada en collaboration avec l’Institut Culturel Afro-Arabe (ICAA), s’est achevé mercredi à Raqqada (Kairouan).

L’évènement tenu du 27 au 5 novembre 2025, s’est déroulé sous l’égide de l’Institut national du patrimoine (INP). Il a réuni des participants de plusieurs pays arabes et africains dont la Mauritanie, la Libye, la Tunisie, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Gambie et le Burkina Faso, selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles.

Les participants ont pris part à des ateliers pratiques et à des conférences scientifiques animés par des spécialistes en restauration et conservation des manuscrits.

Le ministère a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’efforts conjoints visant à préserver le patrimoine intellectuel et civilisationnel et à préserver la mémoire arabe et africaine. Elle contribue également à renforcer les liens historiques et culturels entre l’Afrique et le monde arabe et à promouvoir le dialogue arabo-africain.

Le Laboratoire National pour la préservation et la restauration des manuscrits de Raqqada, avait remporté le prix de l’établissement de l’année décerné par l’Institut des manuscrits arabes de Riyad (Arabie Saoudite), lors de la 13ᵉ édition de la Journée du manuscrit arabe.

Installé au Musée National des Arts Islamiques de Raqqada, ce laboratoire œuvre depuis 1994, à la préservation du fonds national des manuscrits tunisiens t à l’étude de documents historiques liés à la vie intellectuelle, politique, économique et sociale de Kairouan.

La salle des manuscrits du Musée abrite une importante collection de feuillets coraniques sur parchemin, provenant de la Grande Mosquée de Kairouan, illustrant l’évolution des styles d’écriture et d’ornementation du VIIIe au XIVᵉ siècle.

Le Musée National des Arts Islamiques de Raqqada, installé dans un ancien palais présidentiel depuis 1986, est considéré comme le plus grand musée consacré aux collections islamiques en Tunisie. Ses sept salles, regroupent des collections dédiées à la Grande Mosquée, aux céramiques, au verre, aux mosaïques et aux monnaies ainsi qu’une salle pédagogique consacrée à l’éducation muséale.