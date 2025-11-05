Quelque 3 500 cartes électroniques ont été délivrées via la plateforme “Auto-entrepreneur” en 2025, selon le rapport des commissions des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), relatif aux projets de budget de l’État et du budget économique pour l’année 2026.

Cette plateforme, qui a reçu depuis son lancement 7000 demandes d’adhésions, cible l’ensemble des Tunisiens porteurs d’initiatives individuelles et actifs dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, des métiers, du commerce, des services et des professions non commerciales.

L’adhésion au statut de l’auto-entrepreneur permet aux porteurs de projets individuels de bénéficier d’un ensemble d’incitations financières, fiscales et sociales, ainsi que de programmes de formation et d’accompagnement à toutes les étapes de création de leurs projets.

Présenté ce mercredi lors d’une séance plénière consacrée à l’examen du budget de l’État pour l’année prochaine, le rapport mentionne que l’année 2025 a enregistré plusieurs avancées dans le domaine de l’emploi comme la mise à jour de la stratégie nationale de l’emploi, la révision du Code du travail, le développement des programmes d’accompagnement et le soutien à l’entrepreneuriat et à la création de projets à travers le programme « RAÏDET » et la mise en place de lignes de financement spécifiques.

Le rapport indique également que 50 mille jeunes ont bénéficié des programmes d’emploi actifs jusqu’en juillet 2025.

Il rappelle qu’un décret a été publié au cours de cette année pour faciliter les procédures de création des sociétés communautaires et leur accorder des avantages, dont une exonération fiscale de dix ans et une priorité d’accès à la location des biens domaniaux, outre la mise en place d’un tableau de bord numérique « Rafekni » pour leur suivi, et l’allocation de 20 millions de dinars supplémentaires en financements, portant le nombre de sociétés communautaires à 255 en août 2025.

En 2026, un programme et un guide d’accompagnement des sociétés communautaires sera élaboré outre la diversification des sources de financement de ce type d’entreprises et le lancement d’une plateforme électronique pour la promotion de leurs produits.

L’État ambitionne également d’améliorer la qualité de l’éducation et de promouvoir la recherche scientifique, de consacrer l’équité dans les services de santé, de développer les dispositifs de prise en charge des enfants et des jeunes, d’élargir la pratique des activités sportives, ainsi que de valoriser le patrimoine et soutenir les industries culturelles, afin de construire une société équilibrée fondée sur la justice, l’équité et le développement durable.