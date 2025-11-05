La loi de finances pour l’année 2025 met l’accent sur le droit des jeunes à l’emploi, en stimulant la création de postes et en réduisant le chômage, a affirmé la cheffe du gouvernement, Sarah Zafrani Zanzri.

Lors de la présentation, ce mercredi, de la déclaration relative au projet du budget de l’État, au projet du budget économique et au projet de loi de finances pour 2026, la cheffe du gouvernement a annoncé la réouverture des recrutements dans la fonction publique, en particulier pour les diplômés de l’enseignement supérieur et les chômeurs de longue durée, ainsi que la régularisation de la situation des travailleurs précaires.

Au total, 51 878 postes seront ouverts, dont 22 523 postes supplémentaires.

Elle a également souligné que la régularisation de la situation professionnelle des ouvriers des chantiers et des travailleurs temporaires se poursuivra en 2026, de même que l’intégration des enseignants et instituteurs suppléants. Elle a ajouté que les différents ministères continueront leurs efforts pour lutter contre le travail précaire et mettre fin à l’emploi informel.

Dans le cadre des mesures d’encouragement à l’emploi, une enveloppe supplémentaire de 35 millions de dinars a été allouée, dans la loi de finances 2026, au Fonds national de l’emploi, tout en maintenant le soutien à l’ensemble des programmes et initiatives liés à la promotion de l’emploi.