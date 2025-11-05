La cheffe du gouvernement, Sarah Zafrani Zenzari, a confirmé ce mercredi 5 novembre 2025, lors de la présentation de la déclaration relative au projet de loi de finances, au budget de l’État et au plan économique pour 2026, que ces projets reposent essentiellement sur un ensemble de priorités.

Parmi les principales : le renforcement du rôle social de l’État à travers la promotion de l’emploi et la réduction du chômage, notamment par l’ouverture de recrutements dans la fonction publique, en particulier pour les diplômés de l’enseignement supérieur et les chômeurs de longue durée, ainsi que la régularisation de la situation des enseignants et instituteurs suppléants et des travailleurs contractuels.

La cheffe du gouvernement a également indiqué que ces projets visent à consolider la stabilité sociale en garantissant une rémunération équitable et satisfaisante, à travers l’augmentation des salaires dans les secteurs public et privé, ainsi que des pensions de retraite pour les années 2026, 2027 et 2028.