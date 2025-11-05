Rimini, le 4 novembre 2025 – La 28e édition d’Ecomondo, principal rendez-vous international en Europe et dans le bassin méditerranéen dédié aux économies verte, bleue et circulaire, a été inaugurée aujourd’hui au Rimini Expo Centre. L’événement, organisé par l’Italian Exhibition Group (IEG), se tiendra jusqu’au 7 novembre.

La cérémonie d’ouverture a réuni Maurizio Renzo Ermeti, président de l’IEG, Michele De Pascale, président de la région Émilie-Romagne, Jamil Sadegholvaad, maire de Rimini, Fabio Fava, coordinateur du comité scientifique d’Ecomondo, et Jacopo Morrone, président de la Commission bicamérale Ecomafia.

Une portée internationale renforcée

Ecomondo 2025 confirme sa dimension mondiale : plus de 1 700 exposants, dont 18 % étrangers, 380 acheteurs invités provenant de 66 pays, plus de 30 délégations officielles et 90 associations internationales sont présentes, en collaboration avec l’Agence italienne du commerce (ICE) et le ministère des Affaires étrangères.

Le salon occupe l’ensemble du parc des expositions, soit 166 000 m² et 30 halls, avec un programme dense de plus de 200 conférences, dont 70 organisées par le comité scientifique.

Une plateforme mondiale de la durabilité

« Ecomondo est devenu l’événement de référence pour tous ceux qui veulent concourir sur les marchés mondiaux de l’économie verte », a déclaré Maurizio Renzo Ermeti, président de l’IEG. « C’est un moment de fierté, de partage et de croissance culturelle en matière de durabilité, un point de rencontre entre entreprises, institutions et monde de la recherche. »

Le maire de Rimini, Jamil Sadegholvaad, a souligné l’importance éducative et culturelle d’Ecomondo : « Au-delà de son succès et de sa notoriété, cet événement démontre les potentialités technologiques, industrielles et créatives capables d’améliorer le rapport entre l’homme et la nature. »

Fabio Fava, coordinateur du comité scientifique, a précisé : « Le programme de conférences fournit les outils nécessaires à une mise en œuvre efficace de la transition écologique et de l’économie circulaire. Cette année, nous mettons l’accent sur les filières industrielles les plus impactantes pour l’environnement, tout en poursuivant les travaux sur la restauration des écosystèmes terrestres et aquatiques dégradés. »

Jacopo Morrone, président de la Commission Ecomafia, a rappelé : « Notre Constitution nous oblige à protéger l’environnement et les écosystèmes. Il faut concilier croissance économique et préservation de la nature, notamment face à de nouveaux déchets comme les panneaux photovoltaïques, les batteries ou les éoliennes en fin de vie. »

Enfin, Michele De Pascale, président de la région Émilie-Romagne, a salué « un événement international qui fait de Rimini un carrefour d’idées et de solutions pour la transition écologique. Ecomondo n’est pas seulement un salon, c’est un laboratoire du futur où la durabilité se traduit en activité économique, emploi et connaissance ».

Les États généraux de l’économie verte

L’inauguration a été suivie par l’ouverture de la 14e édition des États généraux de l’économie verte, organisés par la Fondation pour le Développement durable avec le ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique. Cette édition 2025 se concentre sur l’état et les perspectives de la transition écologique européenne dans le nouveau contexte mondial.

Pour la première fois, une séance plénière – le 5 novembre – se déroulera entièrement en anglais, renforçant ainsi l’ouverture internationale de l’événement.

Les temps forts à venir

La journée de demain abordera plusieurs thématiques majeures :

Gestion des déchets textiles urbains et responsabilité élargie du producteur (REP) – organisée par le comité scientifique d’Ecomondo et UNIRAU ;

Réglementation sur les transferts de déchets et impact sur le marché mondial des textiles post-consommation ;

Industrie textile italienne : défis et opportunités dans une économie circulaire – avec AISEC ;

Communication responsable et développement durable – avec Ferpi ;

Observation de la Terre, IA et innovations duales pour la durabilité – avec Kelvin273 et le Politecnico de Turin ;

Accélérer la circularité dans le secteur des équipements électriques et électroniques – avec la région Émilie-Romagne et ART-ER ;

Remise du Prix du Développement durable, à sa 15e édition.

Le programme complet d’Ecomondo 2025 est disponible sur : www.ecomondo.com/en/events/conferences/program