Le Paris Saint-Germain a subi mardi soir, face au Bayern Munich (1-2), plus qu’une simple défaite. Le club parisien a vu deux de ses cadres, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, sortir sur blessure, aggravant une série d’incidents physiques qui marque sa saison. Malgré ces coups durs, Luis Enrique a gardé un ton mesuré en conférence de presse.

Une infirmerie qui ne désemplit pas

Depuis août, le PSG n’a jamais pu compter sur un effectif complet. Marquinhos, Désiré Doué, Bradley Barcola, Joao Neves et Fabian Ruiz ont déjà été éloignés des terrains à tour de rôle. Mardi, alors que Désiré Doué était encore forfait pour une lésion musculaire à la cuisse droite, le champion d’Europe en titre a perdu deux pièces majeures de sa précédente campagne victorieuse.

Dembélé et Hakimi contraints à l’abandon

Titulaire pour la première fois en Ligue des champions cette saison, Ousmane Dembélé a quitté le terrain dès la 25e minute, semblant souffrir après un effort. Le Ballon d’Or 2025 disputait seulement son cinquième match consécutif après une absence d’un mois et demi pour une blessure à l’ischio-jambier droit.

« La blessure n’a rien à voir avec la précédente », a assuré Luis Enrique, réfutant l’idée d’une rechute.

Peu avant la mi-temps, Achraf Hakimi a également dû sortir, touché au pied gauche après un tacle de Luis Diaz, expulsé dans la foulée. En larmes, le Marocain a quitté le Parc des Princes sur des béquilles.

« C’est le football, un sport de contact. C’est dommage », a commenté Luis Enrique.

Une saison éprouvante à gérer

Après une année 2024-2025 exceptionnelle, marquée par quatre titres et 65 matchs disputés, le PSG semble payer la fatigue accumulée. L’entraîneur espagnol reste toutefois confiant :

« Je ne me rappelle d’aucun match avec tout l’effectif au complet. C’est une saison différente, mais je suis calme. Nous allons surmonter ça. »

Malgré cette cascade de blessures, le PSG demeure leader du championnat de France et occupe la troisième place de sa poule de Ligue des champions, avec neuf points en quatre journées.