Le duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund s’annonce explosif ce mercredi 5 novembre, à l’occasion de la 4ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Deux équipes invaincues depuis le début de la compétition s’affrontent à l’Etihad Stadium pour la première place du groupe.

Les dynamiques des deux clubs

Manchester City, 7ᵉ du classement général avant cette journée, compte 7 points après deux victoires et un nul. Les hommes de Pep Guardiola ont battu Naples (2-0), partagé les points avec Monaco (2-2) et dominé Villarreal à l’extérieur (0-2). Erling Haaland est en grande forme : 4 buts en 3 matchs européens et déjà 13 réalisations en Premier League. Sa complémentarité croissante avec Rayan Cherki dynamise l’attaque mancunienne.

En face, le Borussia Dortmund affiche le même bilan (7 points) mais une meilleure différence de buts. Le club allemand a accroché la Juventus (4-4) avant de s’imposer face à l’Athletic Bilbao (4-1) et au FC Copenhague (2-4). En Bundesliga, le BVB reste toutefois à 7 points du leader, le Bayern Munich.

Chaîne et horaire de diffusion

Le match Manchester City – Borussia Dortmund sera diffusé ce mercredi 5 novembre à 21h00 (heure française), en direct depuis l’Etihad Stadium, sur la chaîne CANAL+ Foot.