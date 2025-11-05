Le développement durable a gagné ses lettres de noblesse en s’imposant comme une chaîne de valeur. Le salon est l’un de ses Think Tank, les plus en pointe. Du 4 au 7 Courant, Rimini la coquette station balnéaire de l’Adriatique, en région Émilie Romagne, du nord-est de l’Italie accueille la 28e édition du Salon Ecomondo, dédié à la transition écologique.

Alessandra Astolfi, présidente du Salon, nous a confié lors d’un aparté, non sans une pointe de fierté que Rimini, est devenue selon la tradition latine, la Caput Mundi, pendant cette période de la transition écologique.

Un Salon à l’audience internationale

Ecomondo a gagné en notoriété en audience et en crédit technologique. Le numérique ainsi que l’intelligence artificielle viennent conforter la dynamique ainsi créée. Une perspective écologique crédible s’est mise sur pied. On peut désormais la créditer d’un acquis de rationalité économique.

Auparavant elle vivait grâce aux subventions. Désormais, sur certains segments de son activité, en pointe, elle peut vivre et se développer sur ses propres ressources. Elle peut vivre du marché. Cela revient à dire qu’elle crée de la valeur et génère des bénéfices.

« Rimini devient, selon la tradition latine, la Caput Mundi de la transition écologique, symbole d’un engagement mondial pour un développement durable intégré. »

Un pari technologique réussi

Ecomondo, est la vitrine de la rupture technologique enregistrée dans ce vaste champ de la transition écologique. Le numérique et l’intelligence artificielle se sont mis de la partie.

La rupture technologique est bien consommée. Le Salon, en plus des enseignes confirmées, fait la part belle aux start-up innovantes qui ont vite rejoint le gros du bataillon. Le Salon est devenu une vitrine technologique de rupture qui s’adresse à la fois à l’économie verte, bleue, comprenez l’assainissement de l’eau et de l’air. Et de l’économie circulaire, colonne vertébrale de la transition verte et du développement durable.

« Les résistances existent, mais la dynamique écologique est lancée ; on peut la freiner, jamais la remettre en cause. »

Deux événements de taille

Foire majoritairement commerciale et certainement une plateforme de partenariat. le salon est devenu le Titan de la transition écologique et numérique la jonction est faite. Et on peut admirer une chaîne de valeur qui s’est auto constituée. Et avec le temps, auto intégrée. Et ce, en toute cohérence.

L’affaire s’est mise en route au départ d’un audit de simple logique. La course aveugle à la croissance nous conduit au gaspillage. Et à l’insalubrité. Ce qui, à terme, conduirait à engager le pronostic vital du globe. L’on produit mal. Avec beaucoup d’externalités nuisibles dont des émissions et des rejets nocifs. Et, l’on consomme mal. C’est-à-dire avec des déchets encombrants. Et, qui plus est polluants.

« Grâce au numérique et à l’intelligence artificielle, la transition écologique s’appuie sur une rationalité économique solide. »

Aller vers une économie vertueuse, c’est-à-dire une activité Clean et une consommation responsable est désormais à notre portée. Et c’est ainsi que le Salon se prépare à dresser, dans un moment solennel, lors de la journée du 5 novembre, les Etats généraux de la croissance verte. Le Salon veut faire le point et évaluer sa trajectoire. Et le jour suivant, il célèbrera le cinquième anniversaire de l’initiative Mattei, à l’adresse de l’Afrique. Le continent peut-il à la fois décoller et le faire dans une optique écologique, en même temps. Nous vous en rendrons compte.

Mais peut-on aborder cette question sensible sans aborder la réalité complexe des énergies renouvelables. Il se trouve qu’Ecomondo a créé un Salon parallèle dédié aux énergies renouvelables. Que penser des climato sceptiques ? N’entament-ils pas le crédit d’Ecomondo. Nous croyons que la dynamique écologique est bien lancée. On peut la ralentir mais on ne peut pas la faire douter de son bien-fondé.

De notre envoyé spécial à Rimini (Italie), Ali DRISS