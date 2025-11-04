La Start-Up nextProtein a bouclé une levée de fonds de 18 millions d’euros en série B. L’opération vise à accélérer la production de protéines d’insectes et à répondre à la demande croissante pour des sources alimentaires durables.

Une levée pilotée par des investisseurs internationaux

Ce tour de table est co-dirigé par le Blue Ocean Fund de Swen Capital et British International Investment, avec la participation des investisseurs historiques Mirova et RAISE Impact. En complément, 4 millions d’euros de dette senior ont été obtenus auprès de Société Générale, CIC Paris Innovation et Banque des Start-up (LCL).

Un deuxième site en Tunisie

Le financement permettra la construction d’un second site de production en Tunisie, capable de produire 12 000 tonnes d’ingrédients dérivés d’insectes chaque année, dont 2 500 tonnes de poudre de protéines. Cette usine viendra compléter la première unité du groupe et contribuera à la montée en puissance de sa capacité industrielle.

Des produits issus d’un modèle circulaire

Fondée pour proposer des alternatives durables aux protéines animales, nextProtein développe plusieurs produits :

nextMeal , une poudre de protéines destinée à l’alimentation animale ;

, une poudre de protéines destinée à l’alimentation animale ; nextOil , une huile issue des insectes ;

, une huile issue des insectes ; nextGrow, un engrais naturel pour l’agriculture.

L’entreprise s’appuie sur un modèle circulaire en valorisant des sous-produits agricoles à faible valeur, notamment dans les marchés émergents. L’objectif est de rivaliser avec des sources conventionnelles comme la farine de poisson, tout en réduisant l’impact environnemental.

Une étape vers la production à grande échelle

« Avec ce financement, nous franchissons une étape décisive vers une production de protéines d’insectes à échelle industrielle », explique Mohamed Gastli, cofondateur et directeur général.

Sa cofondatrice Syrine Chaalala précise que le principal défi porte désormais sur la compétitivité en coût et en disponibilité face aux matières premières classiques.