L’Arab Tunisian Bank (ATB) s’associe une nouvelle fois à la campagne Octobre Rose, prolongeant une initiative saluée pour son impact humain et collectif.

Cette rencontre portée par Monsieur Riadh Hajjej, Directeur Général de l’ATB, s’est tenue durant la matinée du 29 octobre 2025 au siège de la banque.

Cette nouvelle édition a rassemblé les collaborateurs autour d’un programme informatif et participatif, animé par deux médecins spécialistes.

Au programme : présentation médicale sur la prévention, diffusion de capsules de sensibilisation, et séance interactive de questions-réponses, offrant un espace d’échange libre et bienveillant entre experts et participants.

Plébiscitée pour son approche à la fois pédagogique et solidaire, cette nouvelle édition s’est conclue sur un moment convivial, favorisant les échanges et renforçant le sentiment d’appartenance à une même communauté unie et engagée.

À travers cette initiative, l’ATB confirme que la sensibilisation ne se limite pas à une action ponctuelle, mais s’inscrit dans une démarche durable plaçant la santé et le bien-être des collaborateurs au cœur de ses priorités.

À propos de l’ATB

Fondée en 1982, l’Arab Tunisian Bank est une institution bancaire de référence en Tunisie, offrant une gamme complète de services financiers innovants aux particuliers et aux entreprises.

Engagée à soutenir le développement économique et à promouvoir l’inclusion financière, l’ATB met la qualité de service et la proximité au cœur de sa mission.

Pour plus d’informations : www.atb.com.tn