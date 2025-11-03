Désignation des arbitres des rencontres de la 13e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel prévues les 4 et 5 novembre à partir de 14h30 :
Mardi 4 novembre
A Bir Bouregba:
AS Soliman – US Ben Guerdane Arb: Seif Ouertani/ VAR: Amir Ayadi
A Kairouan:
JS Kairouan – AS Gabès Arb: Sofien Ouertani / VAR: Amine Fguir
Mecredi 5 novembre
A La Marsa:
AS Marsa – CA Bizertin Arb: Hosni Neili / VAR: Mehrez Melki
A Béja:
O. Béja – CS Sfaxien Arb: Bedis Ben Salah / VAR: Hamza Jeaied
A Sousse:
ES Sahel – ES Zarzis Arb: Khalil Jary / VAR: Khaled Gouider
A Métlaoui:
ES Métlaoui – US Monastir Arb: Motassar Belarbi / VAR: Haythem Trabelsi
Jeudi 6 novembre
A Radès:
Espérance ST – JS Omrane
Au Bardo:
S. Tunisien – Club africain