Désignation des arbitres des rencontres de la 13e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel prévues les 4 et 5 novembre à partir de 14h30 :

Mardi 4 novembre

A Bir Bouregba:

AS Soliman – US Ben Guerdane Arb: Seif Ouertani/ VAR: Amir Ayadi

A Kairouan:

JS Kairouan – AS Gabès Arb: Sofien Ouertani / VAR: Amine Fguir

Mecredi 5 novembre

A La Marsa:

AS Marsa – CA Bizertin Arb: Hosni Neili / VAR: Mehrez Melki

A Béja:

O. Béja – CS Sfaxien Arb: Bedis Ben Salah / VAR: Hamza Jeaied

A Sousse:

ES Sahel – ES Zarzis Arb: Khalil Jary / VAR: Khaled Gouider

A Métlaoui:

ES Métlaoui – US Monastir Arb: Motassar Belarbi / VAR: Haythem Trabelsi

Jeudi 6 novembre

A Radès:

Espérance ST – JS Omrane

Au Bardo:

S. Tunisien – Club africain