Le temps sera partiellement nuageux, lundi 3 novembre, sur l’ensemble du pays, selon le bulletin météorologique publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Nuages denses et pluies sur le nord côtier

Des passages nuageux parfois denses sont attendus sur les zones côtières du nord, avec des pluies éparses possibles. Ces précipitations pourront se renforcer localement au cours de la journée.

Orages isolés dans le centre-ouest et le sud

Les pluies pourraient prendre un caractère orageux dans l’après-midi, notamment sur les régions du centre-ouest et du sud, indique encore l’INM. Ces orages resteront localisés mais pourraient s’accompagner de rafales de vent.

Températures de saison

Les températures maximales oscilleront entre 18 et 23 degrés dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest, et entre 24 et 28 degrés dans le reste du pays. Ces niveaux correspondent aux moyennes saisonnières pour début novembre.

Vents modérés à forts selon les zones

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort à localement fort près des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur des terres.

Mer agitée au nord

La mer sera agitée à très agitée sur les côtes nord, et peu agitée à agitée sur les autres littoraux du pays, selon les prévisions de l’INM.