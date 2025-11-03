Le championnat de Ligue 1 professionnelle se poursuit le week-end prochain avec la 13ᵉ journée, programmée les 8, 9 et 10 novembre. Toutes les rencontres débuteront à 14h30, selon le calendrier communiqué par la Fédération tunisienne de football (FTF).

⚽ Samedi 8 novembre : duels clés à Bizerte et Sfax

Le CA Bizertin recevra l’Étoile du Sahel dans une affiche qui promet de l’intensité, tandis que le CS Sfaxien accueillera l’AS Marsa au stade Taïeb Mhiri. À Monastir, l’US Monastir tentera de confirmer sa bonne dynamique face à la JS Kairouan, alors que l’AS Gabès affrontera l’AS Soliman dans un duel à enjeu pour le maintien.

🔴⚡ Dimanche 9 novembre : un choc attendu à Radès

Le derby de la capitale opposera le Club Africain à l’Espérance de Tunis au stade Hammadi Agrebi de Radès. Un rendez-vous toujours crucial pour les deux formations en quête de suprématie et de points précieux dans la course au titre.

Dans le même temps, l’ES Métlaoui recevra l’ES Zarzis, tandis que l’US Ben Guerdane accueillera le Stade Tunisien dans son fief du sud.

🟢 Lundi 10 novembre : clôture au Zouiten

La 13ᵉ journée se terminera avec la rencontre entre la JS Omrane et l’Olympique de Béja au stade Chedly Zouiten.

🔹 En bref, un week-end rythmé

Trois jours de compétition, huit stades mobilisés et un derby phare à Radès : le championnat tunisien entre dans une phase décisive avant la trêve, avec des enjeux multiples pour le haut comme pour le bas du tableau.