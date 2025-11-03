Le projet de loi de finances pour 2026, qui sera examiné par le parlement, à partir des 5 et 6 novembre 2025, a prévu au rayon de l’emploi, 51 878 recrutements et régularisations de situation.

Il s’agit essentiellement de recrutements dans la fonction publique, notamment au profit des titulaires de diplômes supérieurs et des chômeurs de longue durée, de la régularisation de la situation des agents contractuels et des ouvriers des chantiers, toutes catégories confondues, et de l’intégration des enseignants et instituteurs suppléants, un processus entamé depuis janvier de l’année en cours…

Au regard de l’importance que revêt la création de tout nouveau emploi en Tunisie, particulièrement, dans la fonction publique, nous avons jugé utile de leur fournir la répartition par département ministériel des effectifs d’emploi programmés.

Cette répartition de l’effectif prévu est établie comme suit. Elle a pour mérite de donner à voir sur les priorités actuelles du pays.

Les ministères qui emploieront plus de 1000 personnes sont :

C’est le ministère de l’éducation qui recrutera le plus en 2026. Quelque 18.079 emplois sont programmés :

Recrutement d’enseignants du primaire et du secondaire et agents d’encadrement et d’orientation appliquée

Régularisation de la situation des diplômés de l’École normale supérieure

Intégration de la cohorte de juin 2024 des diplômés en licences appliquées

Recrutement de titulaires de doctorat (promotion 2026)

La régularisation de la situation des agents contractuels et des ouvriers des chantiers toutes catégories confondues. Quelque 12 942 cas seront régularisés.

Les ministères de sécurité nationale avec la création au total de 6423 emplois:

Ministère de la Défense nationale:3 728

Diplômés des écoles de formation et nouveaux recrutements

Ministère de l’Intérieur : 2 695

Nouveaux recrutements dans les corps de sécurité et diplômés des écoles de formation

Le ministère de la santé vient au second rang. Ce ministère créera 4.000 emplois :

Médecins, infirmiers, techniciens et personnels paramédicaux pour combler le déficit dans les hôpitaux

Le ministère de la Jeunesse et des Sports avec 2.358 emplois prévus :

Régularisation de la situation des professeurs d’éducation physique et nouveaux recrutements

Le ministère des Finances vient au 5ème rang : 1.754 , avec d’autres recrutements prévus dans les directions financières.

Le ministère de la Justice et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique occupent ex-aequo la 6ème place : quelque 1 196 nouveaux emplois seront crées dans chacun des deux départements :

Diplômés des écoles de formation, dont des agents pénitentiaires

Cadres universitaires, administratifs et de recherche

Le ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques avec la création programmée de 1 155

Ingénieurs, techniciens et cadres de terrain

Les ministères qui emploieront le moins

Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle : 475

Ministère des Affaires sociales : 310

Ministère des Affaires culturelles : 183

Ministère du Commerce et du Développement des exportations : 90

Ministère de l’Économie et de la Planification : 367

Commentaire : mention spéciale pour le peu d’intérêt accordé au ministère du Commerce et du Développement des exportations. Seulement 90 emplois sont prévus alors que les besoins du pays pour contrôler les prix et sauvegarder le pouvoir d’achat (principale préoccupation des citoyens) sont considérables.

ABOU SARRA