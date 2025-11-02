Excellente moisson pour les rameurs tunisiens à Pretoria. La sélection nationale d’aviron a décroché un total de 11 médailles (5 or, 1 argent et 5 bronze) à l’occasion des Championnats d’Afrique d’aviron classique disputés en Afrique du Sud.

🇹🇳 Une performance collective remarquable

Cette réussite confirme la régularité du collectif tunisien, mené par plusieurs rameurs expérimentés.

Les médailles d’or ont été remportées par :

Khadija Krimi en skiff poids léger seniors dames,

Ghaith Kadri en skiff masculin poids léger,

le duo Mohamed Krimi – Ghaith Kadri en deux de couple masculin poids léger,

Mohamed Rayane Hafsa en skiff masculin U23 poids ouvert,

et la paire Salma Dhaouadi – Khadija Krimi en deux de couple féminin poids léger.

🥈 L’argent et le bronze complètent la récolte

La médaille d’argent est revenue au duo Salma Dhaouadi – Khadija Krimi dans l’épreuve du deux de couple féminin poids ouvert.

Cinq autres médailles de bronze sont venues enrichir le palmarès tunisien :

Mohamed Rayane Hafsa – Mohamed Krimi (deux de couple U23 poids ouvert),

Mohamed Krimi (skiff U23 poids léger),

Fadi Ben Hammouda (skiff masculin poids ouvert),

Iheb Laghouane (skiff juniors masculin),

et Mohamed Rayane – Fedi Ben Hammouda (deux de couple poids ouvert).

🌊 Une dynamique confirmée après les Mondiaux de plage

Quelques jours auparavant, lors des Championnats du monde d’aviron de plage à East London (28 et 29 octobre), la Tunisie s’était déjà distinguée en terminant deuxième du tableau des médailles, avec 5 or, 5 argent et 2 bronze.

Cette continuité de résultats confirme la solidité du travail engagé au sein de la fédération et le potentiel d’une génération en pleine ascension.