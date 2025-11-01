Sur les neuf premiers mois de 2025, la Bourse de Tunis a enregistré une évolution globalement positive de la plupart des secteurs, portée notamment par la solidité du secteur financier et la reprise de la consommation.

Croissance du produit net bancaire

Le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 5 470 millions de dinars (MD) à fin septembre 2025, contre 5 224 MD à la même période de 2024, soit une progression de 4,7 %. Cette hausse traduit la bonne tenue du secteur bancaire malgré un contexte économique prudent.

Leasing et assurances en hausse

Le revenu net de leasing des sept sociétés cotées du secteur a progressé de 7,1 %, atteignant 439 MD contre 410 MD un an plus tôt.

Les compagnies d’assurances ont également soutenu la performance du secteur financier, avec des primes émises totalisant 1 376 MD contre 1 282 MD à fin septembre 2024, soit une hausse de 7,3 %.

Le secteur financier reste moteur

Globalement, le secteur financier a enregistré une progression de 5,3 % sur la période, avec un revenu cumulé de 7 322 MD, contre 6 952 MD l’année précédente. Cette croissance repose sur la bonne dynamique des banques, du leasing et des assurances, confirmant la solidité du secteur sur le plan structurel.

Plus : BOURSE

Reprise dans les biens de consommation et l’automobile

Dans le secteur des biens de consommation, les trois grands groupes agroalimentaires — Délice Holding, Poulina Group Holding et SFBT — ont vu leur revenu global progresser de 4,3 % à 4 818 MD, contre 4 619 MD en 2024.

Le secteur automobile a également connu une forte accélération : le chiffre d’affaires cumulé des quatre concessionnaires cotés (hors UADH) a bondi de 26,2 %, passant de 885 MD à 1 116 MD à fin septembre 2025.

Forte dynamique dans les services aux consommateurs

Le chiffre d’affaires global des enseignes de grande distribution cotées a progressé de 13,4 %, atteignant 1 491 MD contre 1 316 MD sur la même période de 2024. Cette hausse reflète la reprise de la consommation et la bonne performance du secteur.

Technologie et services en tête des performances

Parmi les neuf grands secteurs, tous ont affiché une évolution positive. Les meilleures performances ont été enregistrées dans la Technologie (+22,9 %) et les Services aux consommateurs (+13,2 %).

Sur les 11 sous-secteurs (hors Médias), huit terminent dans le vert, menés par la Distribution (+13,2 %), la Chimie (+8,5 %) et les Assurances (+7,3 %).