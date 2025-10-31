Dans le cadre de l’ouverture de la 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, du 13 au 20 décembre 2025 ) sur plusieurs gouvernorats du pays, la gouverneure de Nabeul, Hana Chouchani, a présidé, mercredi, une séance de travail consacrée à la préparation de l’accueil de cette manifestation par la ville de Soliman.

La séance, a mentionné la délégation régionale des affaires culturelles de Nabeul sur sa page facebook, a permis de souligner l’importance de ce rendez-vous cinématographique dans la dynamique culturelle de la région de Nabeul et dans le rayonnement cinématographique de la ville de Soliman, qui sera l’escale régionale du festival, durant trois jours, les 18, 19 et 20 décembre 2025.

Cette rencontre, a permis, selon la même source, de faire le point sur les préparatifs logistiques et organisationnels nécessaires à la réussite de ce rendez-vous culturel majeur, en présence de Najoua Gharbi, déléguée régionale des affaires culturelles de Nabeul, Sabri Labiadh, secrétaire général de la 36ème édition des JCC, Hamza Hajji, chargé de la décentralisation du festival, ainsi que du délégué régional du tourisme Nabeul–Hammamet et de la directrice de la Maison de la Culture de Soliman.