La mise en oeuve du projet de promotion des filières pour le développement territorial de Siliana (PROFITS), lancé en juin 2017 et dont l’achèvement est prévu en juin 2026, enregistre un taux d’avancement global de 94%, selon le coordinateur du projet, Abdennaceur Daghari.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Daghari a précisé que le projet est actuellement dans sa phase finale, avec une accélération du rythme d’exécution après des retards liés à des difficultés avec certaines entreprises de travaux, notamment au niveau de l’aménagement de la zone irriguée de Rouhia sur l’oued Ezzgifa, dont le taux d’avancement a atteint 60 %.

Il a ajouté que la réalisation de plusieurs composantes du projet avancent à un rythme soutenu, tandis que d’autres sont déjà parachevées, citant en particulier la réhabilitation de 10 km de pistes rurales (taux d’avancement de 85%) et l’aménagement de 350 hectares de zones irriguées à Touijine, Makthar et à Dkhila (Bargou).

Parmi les autres composantes du projet figurent l’équipement de 12 puits au sud du gouvernorat, dont 7 à Rouhia, et la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, telles que l’apiculture et l’élevage ovin et bovin, avec la distribution de 96 veaux en 2025 ainsi que 14 mille agneaux et 5 mille ruches depuis le démarrage du projet au profit des bénéficiaires pour développer leurs filières agricoles.

Pour rappel, ce projet, lancé en 2017 en parteriart avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), bénéficie à 14 mille familles, soit environ 54 mille personnes, issues des délégations du sud du gouvernorat de Siliana, Makthar, Kesra, Rouhia, Siliana-Sud et Bargou.