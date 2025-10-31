La Direction générale des impôts a fixé trois échéances fiscales pour le mois de novembre 2025, concernant les personnes physiques et morales, afin de respecter les obligations déclaratives et de paiement.

Dates clés à retenir

17 novembre 2025 : dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes physiques .

20 novembre 2025 : date limite pour les personnes morales soumises au système de télédéclaration et de télépaiement .

28 novembre 2025 : dépôt des déclarations pour les personnes morales non soumises à la télédéclaration.

Recommandations de la Direction générale des impôts

La Direction générale des impôts rappelle que ces dates représentent la fin des délais légaux pour le dépôt des déclarations. Elle recommande toutefois aux contribuables de s’acquitter de leurs obligations avant ces échéances afin d’éviter :

les files d’attente dans les bureaux des recettes des finances,

et la surcharge du système informatique.

Ces mesures visent à fluidifier le processus fiscal et à garantir le respect des délais légaux, tout en offrant un meilleur service aux contribuables.