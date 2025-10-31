Le FC Barcelone a annoncé, vendredi, l’organisation d’un entraînement ouvert au public le 7 novembre au Spotify Camp Nou, en présence d’environ 23.000 spectateurs.

Cet événement marque une étape symbolique dans la réouverture progressive du mythique stade catalan, actuellement en travaux de modernisation.

Un test technique grandeur nature

L’entraînement servira de test opérationnel et technique pour évaluer le fonctionnement des installations rénovées et des accès au complexe sportif.

La séance débutera à 11h00, dans les zones déjà achevées du stade, correspondant à la première phase du projet de rénovation.

Une initiative solidaire

Les recettes générées par cette séance publique seront intégralement reversées au projet « Bracelets Blaugranas », mené par la Fondation Barça.

Ce programme vise à améliorer le bien-être émotionnel des enfants et adolescents hospitalisés ainsi que celui de leurs familles, tout en soutenant la recherche médicale sur des thérapies innovantes.

L’événement combine ainsi dimension sportive, technique et humanitaire, symbolisant la volonté du club catalan de rapprocher son public à l’occasion du retour progressif au Spotify Camp Nou.