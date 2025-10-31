La Direction nationale de l’arbitrage a confié à Fraj Abdellaoui la direction du match phare de la 12ᵉ journée du championnat de Ligue 1 professionnelle, opposant le CS Sfaxien à l’Espérance Sportive de Tunis, dimanche au stade Taïeb Mhiri de Sfax (14h30).

L’arbitre Hosni Naïli officiera dans la salle de la VAR pour cette affiche entre deux formations historiques du football tunisien.

Les arbitres de la 12ᵉ journée

Tous les matchs de cette journée se joueront à 14h30, répartis entre samedi et dimanche.

Samedi 1er novembre :

Club Africain – AS Soliman (stade Hammadi Agrebi, Radès) : Mohamed Ali Karouia / VAR : Amine Fekir

Étoile du Sahel – ES Métlaoui (Sousse) : Nidhal Beltaief / VAR : Montassar Belarbi

AS Gabès – US Monastir (Gabès) : Walid Mansri / VAR : Khaled Gouider

US Ben Guerdane – JS Kairouan (Ben Guerdane) : Mehrez Melki / VAR : Oussama Ben Ishak

Dimanche 2 novembre :

JS Omrane – Stade Tunisien (stade Chedly Zouiten, Tunis) : Aymen Nasri / VAR : Hamza Jaïet

CA Bizertin – Olympique de Béja (stade 15 Octobre, Bizerte) : Houssem Belhaj Ali / VAR : Sofiane Ouertani

CS Sfaxien – Espérance de Tunis (stade Taïeb Mhiri, Sfax) : Fraj Abdellaoui / VAR : Hosni Naïli

ES Zarzis – AS Marsa (Zarzis) : Haïthem Trabelsi / VAR : Amir Ayadi

Cette 12ᵉ journée promet des confrontations équilibrées, entre clubs en quête de confirmation et formations cherchant à relancer leur saison avant la trêve.