La capitale tunisienne se prÃ©pare Ã accueillir la 38e Ã©dition du Marathon COMAR de Tunis-Carthage, prÃ©vue le dimanche 30 novembre 2025. PlacÃ© sous le haut patronage du ministÃ¨re de la Jeunesse et des Sports et organisÃ© en collaboration avec la FÃ©dÃ©ration tunisienne dâ€™athlÃ©tisme (FTA), lâ€™Ã©vÃ©nement sâ€™annonce comme un grand rendez-vous populaire, festif et ouvert Ã tous les amateurs de course Ã pied.

Un programme pour tous les niveaux

Pour cette Ã©dition 2025, le marathon proposera plusieurs formules adaptÃ©es Ã tous les profils de coureurs. Le Marathon (42,195 km) sâ€™adresse aux athlÃ¨tes en quÃªte de performance, tandis que le Semi-marathon (21,1 km) offrira un dÃ©fi intermÃ©diaire. La Course Pour Tous (5 km) permettra aux familles et aux dÃ©butants de participer Ã la fÃªte, alors que le Kids Marathon, destinÃ© aux enfants de 7 Ã 14 ans, encouragera les plus jeunes Ã dÃ©couvrir le plaisir du running.

La journÃ©e se conclura par une cÃ©rÃ©monie de remise des prix rÃ©compensant les efforts des participants.

Sport, santÃ© et rayonnement international

Au-delÃ de la compÃ©tition, le Marathon COMAR poursuit une double ambition : promouvoir le sport-santÃ© et renforcer sa dimension internationale. Lâ€™Ã©vÃ©nement attire chaque annÃ©e davantage de coureurs venant du Maghreb, dâ€™Europe et dâ€™autres rÃ©gions, consolidant la place de Tunis parmi les capitales sportives de la rÃ©gion.

Un dispositif mÃ©dical renforcÃ©

La sÃ©curitÃ© des participants reste une prioritÃ© majeure. Lâ€™organisation a prÃ©vu un dispositif mÃ©dical complet comprenant des postes de secours tous les 5 km, une flotte dâ€™ambulances et de motos mÃ©dicales, ainsi que des antennes fixes aux points de dÃ©part et dâ€™arrivÃ©e. Le chronomÃ©trage sera assurÃ© par puces Ã©lectroniques, garantissant la prÃ©cision des rÃ©sultats.

Un engagement Ã©coresponsable

FidÃ¨le Ã son esprit citoyen, le Marathon COMAR met aussi lâ€™accent sur la durabilitÃ©. Ã€ travers lâ€™opÃ©ration Â« 1 dinar collectÃ© = 1 arbre plantÃ© Â», les coureurs peuvent choisir un dossard solidaire, contribuant ainsi directement au reboisement et Ã la neutralitÃ© carbone.