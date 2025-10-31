Mohamed Nakheli, directeur central d’une institution bancaire, a commenté ce vendredi 31 octobre 2025 le mouvement de grève annoncé dans le secteur bancaire pour les 3 et 4 novembre.

Dans une déclaration à Express FM, il a indiqué que la Banque centrale de Tunisie a adressé une note aux établissements bancaires afin de garantir la continuité des services essentiels durant ces deux journées.

Maintien des opérations de base

Selon Nakheli, les services minimaux resteront disponibles pour les citoyens dans toutes les institutions concernées. Il s’agit notamment du retrait d’argent via les guichets et distributeurs automatiques, des paiements électroniques.

Il a précisé que les services de transport de fonds entre la Banque centrale et les banques commerciales seront assurés. Les établissements veilleront aussi à exécuter les opérations de compensation interbancaire et à traiter rapidement tout incident technique éventuel. Un service réduit des ressources humaines sera également maintenu.

L’objectif, selon lui, est d’assurer la stabilité du système bancaire et la continuité du service public financier, tout en respectant le droit syndical des employés appelés à la grève.