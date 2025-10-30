Le ministère des Finances a publié un avis invitant les entreprises exerçant des activités de restauration classée touristique, ainsi que les salons de thé ou cafés de deuxième et troisième catégorie, à se conformer aux nouvelles dispositions relatives aux caisses enregistreuses fiscales.

Une mise en conformité encadrée

Cette démarche fait suite à l’arrêté ministériel du 14 octobre 2025, qui définit les critères de classification des entreprises prestataires de services de consommation sur place et fixe les délais de leur mise en conformité. Les établissements concernés sont invités à rejoindre la plateforme Nacef (Système national pour l’administration des caisses enregistreuses fiscales).

Procédure d’adhésion

L’adhésion s’effectue par contact avec l’un des fournisseurs accrédités de caisses enregistreuses. La liste complète est disponible sur le site officiel Jibaya.tn.

Les professionnels peuvent soit mettre à jour leurs anciennes caisses selon les nouvelles normes, soit acquérir de nouveaux équipements conformes. La seconde étape consiste à poursuivre les démarches d’adhésion à la plateforme en coordination avec les fournisseurs.

Une procédure 100 % en ligne

Le ministère précise que l’ensemble de l’opération s’effectue à distance, sans déplacement. Pour toute information complémentaire, les contribuables peuvent contacter le Centre d’Information Fiscale à Distance au 81 100 400 ou la Cellule d’adhésion à la Direction Générale des Impôts au 71 780 347.

Cette initiative vise à renforcer la transparence fiscale et à uniformiser l’utilisation de caisses conformes aux standards fixés par l’administration.

Télécharger (PDF, 519KB)