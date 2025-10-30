Le budget prévisionnel de l’État tunisien pour l’année 2026 s’élève à 79,624 milliards de dinars, selon les données présentées ce jeudi 30 octobre 2025 par la ministre des Finances, Mechkat Salama Al-Khaldi, lors d’une séance d’audition conjointe devant les commissions des finances de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts.

Le budget 2026 enregistre une hausse de 3,9 % par rapport aux résultats attendus pour l’année 2025, selon les informations relayées par la Radio nationale tunisienne.