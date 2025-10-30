La ministre des Finances, Mouchkat Al-Khaldi, a annoncé ce jeudi 30 octobre 2025, lors d’une séance d’audition devant les commissions des finances de la Chambre des députés et du Conseil des régions, que l’État procédera à la régularisation de tous les dossiers d’emploi en suspens dans plusieurs secteurs.

Elle a précisé que le nombre total de recrutements devrait atteindre 51 878 postes, en incluant les nouveaux emplois, notamment destinés aux titulaires de diplômes universitaires au chômage depuis longtemps.