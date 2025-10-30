30 octobre 2025 – La ministre des Finances, Mouchka Al-Khaldi, a annoncé ce jeudi, lors d’une séance d’audition conjointe des commissions des finances des deux chambres du Parlement et du Conseil des régions, qu’il a été décidé, dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026, d’ouvrir des postes de recrutement dans la fonction publique, notamment pour les titulaires de diplômes universitaires au chômage depuis longtemps.

Le nombre de postes ouverts s’élève à 22 523, répartis sur plusieurs spécialités.