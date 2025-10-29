La 11e journée du championnat de Ligue 1 tunisienne s’est poursuivie mercredi avec trois matchs disputés à La Marsa, au Bardo et à Monastir. L’Étoile sportive du Sahel a signé un précieux succès en déplacement, tandis que le Stade Tunisien et l’US Monastir ont été accrochés à domicile.

À La Marsa, l’Étoile du Sahel a dominé l’AS Marsa (2-0) grâce à Mohamed Hedi Bouslama (63’) et Raki Aouani (68’). Ce succès permet aux Sahéliens de respirer après un début de saison irrégulier.

Au Bardo, le choc entre le Stade Tunisien et le CS Sfaxien s’est soldé par un nul vierge (0-0). Les deux formations ont manqué de tranchant offensif malgré plusieurs occasions franches. À Monastir, même scénario entre l’US Monastir et l’US Ben Guerdane (0-0), un partage de points qui freine les ambitions des Monastiriens dans le haut du tableau.

Une journée déjà bien animée

La veille, l’Olympique de Béja avait subi une lourde défaite à domicile face à l’ES Zarzis (0-3), avec un doublé d’Innocent Nshuti (63’ et 73’) et un but de Stanley Oguh (45’). À Kairouan, le Club Africain s’était imposé face à la JS Kairouan (3-1), confirmant son statut de candidat au titre. Houssem Romdhane, Philippe Kinzumbi et Bilel Aït Malek avaient scellé la victoire des Rouge et Blanc.

L’Espérance sportive de Tunis, troisième du classement avec un match en moins, affrontera le CA Bizertin jeudi à Radès pour clôturer cette journée.

Le Club Africain et le Stade Tunisien au coude-à-coude

Au classement, le Club Africain conserve la tête du championnat (25 pts) à égalité avec le Stade Tunisien, invaincu après 11 journées. L’Espérance suit à quatre points (21 pts, 10 matches), tandis que l’ES Zarzis (20 pts) confirme sa belle forme.

En bas de tableau, l’AS Gabès (7 pts), l’Olympique de Béja (8 pts) et l’AS Soliman (9 pts) ferment la marche.

La 11e journée aura confirmé la solidité défensive des clubs de tête, mais aussi le manque d’efficacité offensive de plusieurs équipes. Le duel entre l’Espérance et le CA Bizertin pourrait, jeudi, rebattre les cartes dans la course au leadership.