Les projections à la Cinémathèque tunisienne reprennent avec un nouveau cycle du 29 au 31 octobre, dédié à la mémoire du réalisateur tunisien Ali Laabidi (1950-2025).

Le programme rassemble quatre de ses oeuvres emblématiques: L’histoire de l’histoire (10′), Redeyef 54 (91′), La dernière heure (90′) et Ellombara (92′). Les projections se tiendront à 18h30 à la Salle Tahar Chériaa, au siège de la Cinémathèque, à la Cité de la Culture.

Disparu le 10 juin dernier à l’âge de 75 ans, Ali Abidi laisse une œuvre marquante du cinéma tunisien indépendant.

Né en 1950 à Redeyef, Labidi étudie le cinéma et le théâtre en Roumanie, et réalise trois courts métrages avant de se lancer dans les longs métrages.

Son parcours comprend trois longs métrages – Barq al-Layl (1990), Redeyef 54 (1997) et Ellombra (2007) – ainsi que quatre courts : L’Histoire de l’Histoire (1982), Lettre à Bachir Khraief (1986), Cinéma de Kélibia ou le cinéma alternatif (1986) et Il était une fois (1992).