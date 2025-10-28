Plus de 210 femmes ont bénéficié du projet “leadership transformatif au féminin: pour un développement local inclusif” lancé depuis deux ans par le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche “CAWTAR”, en collaboration avec l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, a indiqué la coordinatrice des projets au centre “CAWTAR” Mariem Jerbi.

Jerbi a précisé, dans une déclaration à la TAP, en marge de l’atelier de clôture du projet à Tunis, que le programme “leadership transformatif au féminin: pour un développement local inclusif” (2023- 2025) comprend la mise en œuvre de trois initiatives à dimension économique, sociale et environnementale, dans les villes de Gtar et Snad (gouvernorat de Gafsa) et de Béni Ayache (gouvernorat de Nabeul) en vue de renforcer la participation des femmes et leur intégration dans la vie sociale et économique au niveau local.

Elle a ajouté que plus de 70 femmes ont bénéficié d’un accompagnement pour développer leurs capacités et de sessions de formation dans leur domaine d’activité.

Le groupe féminin de la ville de Gtar a mis en place un projet de transformation des déchets organiques et des résidus de palmeraies en compost naturel, alors que le travail du groupe Snad s’est basé sur la valorisation de la laine de mouton.

Le groupe féminin de Béni Ayache vise à recycler les déchets organiques et à les transformer en compost naturel, outre la création d’une coopérative féminine chargée de la gestion du cycle de production.

“Malgré la clôture de ce projet, le Centre “CAWTAR” s’est engagé à garantir la durabilité de ces groupes féminins à travers des partenariats avec certaines structures locales et régionales” a précisé la coordinatrice des projets.

De son côté, la directrice exécutive du Centre “CAWTAR” Soukeina Bouraoui, a affirmé que ce projet a réussi à renforcer le leadership transformatif collectif à travers la participation d’un nombre important de femmes à même de favoriser leur intégration dans la vie sociale et économique à l’échelle locale.

Elle a ajouté que ce projet a permis aux femmes de bénéficier de l’autonomie financière et de nouveaux outils de production, mise à part l’enracinement de la culture environnementale dans les régions.

A cette occasion, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a salué le projet “leadership transformatif au féminin”, relevant que la gouvernance locale et inclusive des femmes s’inscrit dans le cadre d’une vision nationale visant à mobiliser toutes les capacités nationales en particulier la femme, en tant que vecteur essentiel de l’action économique, sociale et politique.

A noter qu’une exposition collective a été organisée à cette occasion, comportant la production des groupes de femmes soutenus par le Centre “CAWTAR”, notamment des denrées alimentaires, des bijoux et des articles de décoration.