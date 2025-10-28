Tunis, 28 octobre 2025 — La ministre des Finances, Méchkat Salama El Khaldi, a rappelé ce mardi que le taux de croissance a été de 3,2 % au cours du deuxième trimestre de l’année 2025.

Intervenant lors d’une séance conjointe des commissions des finances et du budget à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts, la ministre a également indiqué que le taux de chômage a reculé à 15,3 %, contre 15,7 % au premier trimestre.

Cette réunion était consacrée au suivi de l’exécution du budget de l’État pour l’exercice 2025, jusqu’à la fin du mois d’août.